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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
13.12.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Tacizden 10 yıl yattığı cezaevinden çıkar çıkmaz...

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Kocaeli’de 10 yıl önce cinsel taciz ve yağma suçlarından tutuklanan zanlı, 10 yıl yattığı hapishaneden çıktıktan 1 ay sonra, sokak ortasında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 5 Aralık’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta geçen bir kadının yanına giden şahıs, taciz edip, üzerinde bulunan eşyaları ve paraları gasp etmeye çalıştı. Kadının bağırması sonrasında şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bağıran kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda 30’dan fazla güvenlik kamerası incelendi. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde zanlının İzmit ilçesinin Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi’ne gittiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin her gün akşam saatlerinde caddeye geldiği belirlendi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, caddeye geldiği sırada operasyon düzenledi. Ekipler düzenlenen operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

10 yıl önce taciz ve yağma suçundan girdiği cezaevinden 1 ay önce çıktığı öğrenildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın yapılan kimlik kontrollerinde zanlının Metin Ş. (26) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin 2008 yılında karıştığı 3 taciz ve yağma suçundan tutuklandığı ve yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden zanlının, kendisinden şikayetçi olan kadınla bakışma sebebiyle tartıştığını iddia ettiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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