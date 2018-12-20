Tabs artık onun gözleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTabs artık onun gözleri
GeriGündem Tabs artık onun gözleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İDRİS EMEN
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Tabs artık onun gözleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Özel olarak yetiştirilen rehber köpek Tabs, henüz 11 yaşındayken geçirdiği göz kanseri nedeniyle görme yetisini kaybeden avukat Mustafa Keskin’in yoldaşı oldu.

Eskişehir’de liseyi bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan, mezuniyet sonrası da özel bir şirkette işe başlayan Mustafa Keskin, Rehber Köpekler Derneği’nden haberdar olunca hemen başvurdu. Dernek özel yetiştirdiği köpeklerden Golden cinsi Tabs’la Keskin’i buluşturdu. Her ikisi de eğitim ve sınavları başarıyla geçti. İki ay önce de Tabs Keskin’e teslim edildi. Keskin, “Artık daha özgüvenli yürüyorum. Çünkü biliyorum ki yanımda Tabs varken çukura düşmeyeceğim, kapıyı, merdiveni, asansörü bulacak” diyor.

Tabs artık onun gözleri

Keskin ve iki yaşındaki Tabs işe gitmek için sabah saat 7.00’de Sarıyer’deki evlerinden çıkıyor. Yoğunluğa rağmen Tabs hiç zorluk yaşamadan Keskin’i Hacıosman durağına götürüp metroya bindiriyor. İnecekleri durağa kadar da sakince yanıbaşında oturuyor. Kimse rahatsız olmuyor. Gayrettepe metro durağından işyerine bu kez yürüyerek ulaştırıyor. Tabs gün boyunca Keskin’in masasının yanında bekliyor.

Tabs artık onun gözleri

KABUL EDEN DE VAR GERİ ÇEVİREN DE

Peki Mustafa Keskin ve 2 yaşındaki rehber köpeği Tabs restoran ve kafelerde nasıl karşılanıyorlar? “AVM’lerde hemen tüm restoran ve kafelere gidebiliyoruz. Başka yerlerdeki mekanlarda sıkıntı çekiyoruz” diyen Keskin’le beraber işyerinin çevresinde birkaç restoran ve kafeye girmeye çalışıyoruz. İlk restoran köpekle içeri giremeyeceğimizi söylüyor. Bir kafe köpeğin müşterilerine zarar vereceği gerekçesiyle reddediyor. Ancak Tabs’ın eğitimli bir köpek olduğunu öğrenince girebiliyoruz. Bir başka restoranda hiç sorun yaşamıyoruz. Hatta garson köpeği görünce kapıyı açıyor.

Tabs artık onun gözleri

METROBÜS VE TAKSİ SIKINTISI

Mustafa Keskin 2 yaşındaki rehber köpeği Tabs ile yollarda, asansörlerde güven içinde hareket ederken taksiye, otobüse veya metrobüse binmeye çalışırken zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Keskin, “İBB tarafından rehber köpeklerle ilgili bütün görevlilere bildirimde bulunulduğu için metroda sıkıntı yaşamıyorum. Metrobüs ve otobüs binmeye çalışırken sıkıntı yaşayabiliyorum. Bazen taksiler almaya çekiniyor” diyor.

Birlikteyken yoldan geçen 4 taksiyi durduruyoruz. Taksicilerden ikisi Keskin’i ve Tabs’ı almak istemiyor. Ancak iki taksici Keskin’in görme engelli olduğunu fark edince özellikle duruyor.

Tabs artık onun gözleri

Rehber Köpekler Derneği, şu ana kadar 4 rehber köpek yetiştirdi. 5 köpeğin ise eğitimi sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Abdullah Ağar: 'ABD'nin Suriye'den 'çıktım' demesi...'

ABD'nin kararı terör örgütü YPG'yi şoke etti

Fitness eğitmeni dehşet saçtı!

Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı