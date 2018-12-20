Tabs artık onun gözleri
Özel olarak yetiştirilen rehber köpek Tabs, henüz 11 yaşındayken geçirdiği göz kanseri nedeniyle görme yetisini kaybeden avukat Mustafa Keskin’in yoldaşı oldu.
Eskişehir’de liseyi bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan, mezuniyet sonrası da özel bir şirkette işe başlayan Mustafa Keskin, Rehber Köpekler Derneği’nden haberdar olunca hemen başvurdu. Dernek özel yetiştirdiği köpeklerden Golden cinsi Tabs’la Keskin’i buluşturdu. Her ikisi de eğitim ve sınavları başarıyla geçti. İki ay önce de Tabs Keskin’e teslim edildi. Keskin, “Artık daha özgüvenli yürüyorum. Çünkü biliyorum ki yanımda Tabs varken çukura düşmeyeceğim, kapıyı, merdiveni, asansörü bulacak” diyor.
Keskin ve iki yaşındaki Tabs işe gitmek için sabah saat 7.00’de Sarıyer’deki evlerinden çıkıyor. Yoğunluğa rağmen Tabs hiç zorluk yaşamadan Keskin’i Hacıosman durağına götürüp metroya bindiriyor. İnecekleri durağa kadar da sakince yanıbaşında oturuyor. Kimse rahatsız olmuyor. Gayrettepe metro durağından işyerine bu kez yürüyerek ulaştırıyor. Tabs gün boyunca Keskin’in masasının yanında bekliyor.
KABUL EDEN DE VAR GERİ ÇEVİREN DE
Peki Mustafa Keskin ve 2 yaşındaki rehber köpeği Tabs restoran ve kafelerde nasıl karşılanıyorlar? “AVM’lerde hemen tüm restoran ve kafelere gidebiliyoruz. Başka yerlerdeki mekanlarda sıkıntı çekiyoruz” diyen Keskin’le beraber işyerinin çevresinde birkaç restoran ve kafeye girmeye çalışıyoruz. İlk restoran köpekle içeri giremeyeceğimizi söylüyor. Bir kafe köpeğin müşterilerine zarar vereceği gerekçesiyle reddediyor. Ancak Tabs’ın eğitimli bir köpek olduğunu öğrenince girebiliyoruz. Bir başka restoranda hiç sorun yaşamıyoruz. Hatta garson köpeği görünce kapıyı açıyor.
METROBÜS VE TAKSİ SIKINTISI
Mustafa Keskin 2 yaşındaki rehber köpeği Tabs ile yollarda, asansörlerde güven içinde hareket ederken taksiye, otobüse veya metrobüse binmeye çalışırken zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Keskin, “İBB tarafından rehber köpeklerle ilgili bütün görevlilere bildirimde bulunulduğu için metroda sıkıntı yaşamıyorum. Metrobüs ve otobüs binmeye çalışırken sıkıntı yaşayabiliyorum. Bazen taksiler almaya çekiniyor” diyor.
Birlikteyken yoldan geçen 4 taksiyi durduruyoruz. Taksicilerden ikisi Keskin’i ve Tabs’ı almak istemiyor. Ancak iki taksici Keskin’in görme engelli olduğunu fark edince özellikle duruyor.
Rehber Köpekler Derneği, şu ana kadar 4 rehber köpek yetiştirdi. 5 köpeğin ise eğitimi sürüyor.
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