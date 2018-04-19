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    T.C Kimlik No işlemleri nasıl yapılır? T.C kimlik numarası değiştirilebilir mi?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    T.C kimlik numarası işlemleri hakkında vatandaşların merak ettiği bir çok soru mevcut. Bunlar en öne çıkan sorular arasında 'kimlik numarasının değiştirilebiliyor mu?' sorusu oluyor.. Peki kimlik numarası ile ilgili vatandaşların bilmesi gereken detaylar neler?

    ​T.C. Kimlik Numarası 11 basamaktan oluşan bir numaradır. Son iki rakamı doğrulama sayısıdır. Bu son iki basamak ilk dokuz basamaktan bir algoritma ile hesaplanmaktadır. Doğrulama sayısı algoritması, sadece bir numaranın tarafımızdan verilen bir T.C. Kimlik Numarası olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Bu algoritma T.C. Kimlik numaralarının doğruluğunu kontrol etmeleri için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılmaktadır.  ​T.C. Kimlik Numarası ilçe nüfus müdürlüklerinden ve http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

    Vatandaşlarımıza verilmek üzere 2000 yılında T.C. Kimlik Numarası havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan havuzdaki T.C. Kimlik Numaraları, ilçe, cilt, aile sıra numarası ve birey sıra numarasına göre sıralı olarak kaydedilmiş vatandaşlara verilmiştir. Bir kişinin T.C. Kimlik Numarasından akrabası olan başka bir kişinin kimlik bilgilerini elde etmek mümkün değildir. Ayrıca kişilerin T.C. Kimlik Numaralarında kişinin kim olduğu, cinsiyeti, yaşı, dini ve doğum yeri gibi anlamlı bilgiler yoktur.​

    T.C. Kimlik Numaramı değiştirebilir miyim?

    ​Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez.​

    Kimlik Sorgulama ekranından tüm bilgilerimi doğru girmeme rağmen neden sorgulama yapamıyorum?

    ​Her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus cüzdanındaki bilgiler ile MERNİS sistemindeki kimlik bilgilerinin karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekmektedir.  

    Etiketler: tc kimlik no , NoMobil , SeoHaber , gündem
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