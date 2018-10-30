Suudi başsavcı o odayı sordu
WASHINGTON Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, dün Başsavcı İrfan Fidan’la ikinci görüşmesini yaptı.
50 dakika süren bu görüşmeden sonra Muceb, Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına gitti. Başsavcının hemen peşinde Kraliyet Kâtibi de sürekli taşıdığı yeşil renkli büyük bir dosyayla başkonsolosluk binasına girdi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi görevden alınarak ülkesine çağırıldığı için Suudi Başsavcı Suud El Muceb’i, katipler karşıladı. Başsavcı Suud El Muceb, binada 1.5 saat kaldı.
İddialara göre, başkonsolosluk çalışanları başsavcı Suud El Muceb’e binayı gezdirip çeşitli sorulara cevap verdi. El Muceb özellikle başkonsolosluk binasının makam odasını görmek istedi. Başsavcı Suud El Muceb’in, Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında aranan başkonsolosluk rezidansına da giderek inceleme yapması bekleniyordu. Ancak başkonsolosluk binasından çıkan El Muceb rezidans yerine kaldığı otele geçti. Başkonsolosun makam odasında öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi henüz bulunamadı.
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