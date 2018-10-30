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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
30.10.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

Suudi başsavcı o odayı sordu

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Suudi başsavcı o odayı sordu

WASHINGTON Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, dün Başsavcı İrfan Fidan’la ikinci görüşmesini yaptı.

50 dakika süren bu görüşmeden sonra Muceb, Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına gitti. Başsavcının hemen peşinde Kraliyet Kâtibi de sürekli taşıdığı yeşil renkli büyük bir dosyayla başkonsolosluk binasına girdi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi görevden alınarak ülkesine çağırıldığı için Suudi Başsavcı Suud El Muceb’i, katipler karşıladı. Başsavcı Suud El Muceb, binada 1.5 saat kaldı.

Suudi başsavcı o odayı sordu

İddialara göre, başkonsolosluk çalışanları başsavcı Suud El Muceb’e binayı gezdirip çeşitli sorulara cevap verdi. El Muceb özellikle başkonsolosluk binasının makam odasını görmek istedi. Başsavcı Suud El Muceb’in, Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında aranan başkonsolosluk rezidansına da giderek inceleme yapması bekleniyordu. Ancak başkonsolosluk binasından çıkan El Muceb rezidans yerine kaldığı otele geçti. Başkonsolosun makam odasında öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi henüz bulunamadı. 

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