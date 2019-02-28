Sürücüden polise ilginç sözler! ''Sen kimsin...''
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde cipiyle bariyerlere çarpan ve 2.36 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü S. Ç., polislere, "Sicilini ver, seni şikayet edeceğim” diye bağırarak, zor anlar yaşattı.
Çerkezköy-Kapaklı Karayolu'nda S. Ç.'nin kullandığı 59 RA 892 plakalı cip, kontrolden çıkıp, demir bariyerlere çarptı. S. Ç., kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen S. Ç. alkolmetre ile yapılan kontrolde 2.36 promil alkollü çıktı. Hakkında ceza işlemi yapılan S. Ç., polislere, "Sen kimsin? Senin adın ne? Sen polis misin? Sicilini ver, seni şikayet edeceğim” diye bağırdı. Polislerin güçlükle sakinleştirdiği S. Ç., ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü. Cip ise otoparka çekildi.
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