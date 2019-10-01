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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Sürücü bulunamadı, polis soruşturma başlattı

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Sürücü bulunamadı, polis soruşturma başlattı

Aydın’da dün gece meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kayboldu. Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri aracın sürücüsünü bulamayınca çevrede uzun süre sürücü aradı. Hastanelerde de bulunamayan sürücünün kaza yaptıktan sonra kaçtığı öğrenildi.

Kaza gece Aydın-İzmir Karayolu Evliya Çelebi Caminin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ziraatçılar Kavşağı’ndan Eski Dörtyol istikametine doğru seyir halinde olan 06 ZUP 60 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yolun sağındaki refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken gürültü üzerine bölgede toplanan çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler araç içerisinde ve çevrede yaralı aradı. Sürücüyü bulamayan ekipler 155 polis merkezine anons ederek hastanelere yaralı gelip gelmediğini sordu.

Yapılan araştırmalarda hastanelere kazadan herhangi bir yaralının gelmediği belirlenince sürücünün kazadan sonra bölgeye gelen bir otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakılan araç kurtarıcı yardımı ile yoldan çekilirken, polis kazadan sonra firar eden sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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