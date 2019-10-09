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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Razi CANİKLİGİL
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriye’nin kuzeyine hava sahası adımı

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Suriye’nin kuzeyine hava sahası adımı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Carla Gleason, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi’nin Türkiye’yi Suriye’deki Hava Görev Emri’nden çıkardığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Bu kararın teknik olarak hava sahasının kapatılması anlamına gelmediği ifade edilirken, söz konusu adımla görev emrinde yer almayan unsurların koordinasyonsuz uçmasının imkânsızlaştığı kaydedildi. Pentagon Sözcülerinden Alyssa Farah ise tercihlerinin hala güvenli bölge oluşturmaktan yana olduğunu ancak Türkiye’nin tek taraflı hareket ettiğini söyledi.

Farah, Twitter’dan “Ne yazık ki Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Bunun sonucu olarak Kuzey Suriye’deki ABD güçlerini güvenliklerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin potansiyel saldırı güzergâhından çektik. Suriye’deki askeri varlığımızla ilgili şu aşamada bir değişiklik yapmadık” açıklaması yaptı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Carla Gleason, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi’nin Türkiye’yi Suriye’deki Hava Görev Emri’nden çıkardığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Bu kararın teknik olarak hava sahasının kapatılması anlamına gelmediği ifade edilirken, söz konusu adımla görev emrinde yer almayan unsurların koordinasyonsuz uçmasının imkânsızlaştığı kaydedildi. Pentagon Sözcülerinden Alyssa Farah ise tercihlerinin hala güvenli bölge oluşturmaktan yana olduğunu ancak Türkiye’nin tek taraflı hareket ettiğini söyledi. Farah, Twitter’dan “Ne yazık ki Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Bunun sonucu olarak Kuzey Suriye’deki ABD güçlerini güvenliklerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin potansiyel saldırı güzergâhından çektik. Suriye’deki askeri varlığımızla ilgili şu aşamada bir değişiklik yapmadık” açıklaması yaptı.

‘YPG EKTİĞİNİ BİÇECEK’

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad ise terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin “ABD bizi sırtımızdan bıçakladı” açıklamasına “Vatanını yok pahasına yabancılara satmaya kalkıştıysa tarihin mazisine gömülmüştür. Biz kendilerini defalarca bu tür komplolar hakkında uyardık. Vatanları Suriye’ye ihanet etmemeye davet ettik. Bizi dinlemediler. Şimdi ektiklerini biçecekler” sözleriyle yanıt verdi.

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