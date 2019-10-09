Suriye’nin kuzeyine hava sahası adımı
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Carla Gleason, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi’nin Türkiye’yi Suriye’deki Hava Görev Emri’nden çıkardığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.
Bu kararın teknik olarak hava sahasının kapatılması anlamına gelmediği ifade edilirken, söz konusu adımla görev emrinde yer almayan unsurların koordinasyonsuz uçmasının imkânsızlaştığı kaydedildi. Pentagon Sözcülerinden Alyssa Farah ise tercihlerinin hala güvenli bölge oluşturmaktan yana olduğunu ancak Türkiye’nin tek taraflı hareket ettiğini söyledi.
Farah, Twitter’dan “Ne yazık ki Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Bunun sonucu olarak Kuzey Suriye’deki ABD güçlerini güvenliklerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin potansiyel saldırı güzergâhından çektik. Suriye’deki askeri varlığımızla ilgili şu aşamada bir değişiklik yapmadık” açıklaması yaptı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Carla Gleason, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi’nin Türkiye’yi Suriye’deki Hava Görev Emri’nden çıkardığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.
Bu kararın teknik olarak hava sahasının kapatılması anlamına gelmediği ifade edilirken, söz konusu adımla görev emrinde yer almayan unsurların koordinasyonsuz uçmasının imkânsızlaştığı kaydedildi. Pentagon Sözcülerinden Alyssa Farah ise tercihlerinin hala güvenli bölge oluşturmaktan yana olduğunu ancak Türkiye’nin tek taraflı hareket ettiğini söyledi. Farah, Twitter’dan “Ne yazık ki Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Bunun sonucu olarak Kuzey Suriye’deki ABD güçlerini güvenliklerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin potansiyel saldırı güzergâhından çektik. Suriye’deki askeri varlığımızla ilgili şu aşamada bir değişiklik yapmadık” açıklaması yaptı.
‘YPG EKTİĞİNİ BİÇECEK’
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad ise terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin “ABD bizi sırtımızdan bıçakladı” açıklamasına “Vatanını yok pahasına yabancılara satmaya kalkıştıysa tarihin mazisine gömülmüştür. Biz kendilerini defalarca bu tür komplolar hakkında uyardık. Vatanları Suriye’ye ihanet etmemeye davet ettik. Bizi dinlemediler. Şimdi ektiklerini biçecekler” sözleriyle yanıt verdi.
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