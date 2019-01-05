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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN
05.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli

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Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için "Türk Seddi" olarak nitelendirilen modüler beton duvar projesini hayata geçiren Türkiye, sınırın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümünde uygulanan "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"yle de hudut güvenliğini artırdı.

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  • Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli
  • Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli
  • Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli
  • Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sınır hattında yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturması amacıyla "Türk Seddi" olarak nitelendirilen modüler beton duvar projesini hayata geçiren Türkiye, sınırın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümünde uygulanan "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"yle de hudut güvenliğini yükseltti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının terörle mücadele, kaçakçılık ve düzensiz göçün engellenmesi amacıyla sınır hatlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda yaklaşık 911 kilometrelik uzunluğa sahip Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan Suriye sınır hattına modüler beton duvar ve akıllı kule çalışmaları yapıldı.

Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları da 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı. Bu çerçevede sınırın büyük bölümünde yeni aydınlatma tesisi oluşturuldu.

Ayrıca sınır hattı için her biri 3 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde üretilen 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, hudut güvenliğinin artırılmasına olanak sağladı.

Sınır bölgelerine kurulan 8 metre yüksekliğindeki zırhlı kulelere yerleştirilen akıllı silahlar ve otomatik anons sistemiyle de yasa dışı geçişler büyük oranda engellenirken, özellikle hudutun diğer tarafındaki terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri de azaltılıyor.

Bu önlemlerin yanı sıra sınır hattının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 40 kilometrelik bölümüne 7 gözetleme kulesi, 16 termal kamera, 19 solar sistem ve 15 noktasal ledli aydınlatma armatürü kuruldu. Bu sayede sınır hattını güneş enerjisiyle aydınlatmayı başaran yetkililer, sistemi daha da geliştirmeyi planlıyor.

"YERLİ VE MİLLİ"

Akçakale'de uygulanan sistemi geliştiren ekipte yer alan bilişim teknolojileri öğretmeni Kemal Ak, AA muhabirine, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri" projesi kapsamında yaklaşık 911 kilometrelik Suriye sınırının tamamına modüler beton duvar yapıldığını hatırlattı.

Kendilerinin de ülke güvenliğine katkı sunmak amacıyla ilk etapta 8 kişilik uzman ekiple yola çıkıp, "Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi"ni geliştirdiklerini ifade eden Ak, "Yaklaşık bir yıldır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yazılımımız ve ürettiğimiz kartlar tamamen yerli. Türk mühendisleri yapıyor bunları, hiçbir şekilde dışarıya bağımlılığımız yok. Bütün kontrolü elimizin altında. Bununla gurur duyuyoruz. Çok çalıştık, adım adım ilerleyerek bunu başardık. İlk olarak Akçakale sınırında uyguladık. Bununla birlikte İran, Gürcistan, Ermenistan sınırında çalışmamız devam ediyor. Nasip olursa, devlet büyüklerimiz uygun görürlerse ve sistemin gerçekten faydası görülürse bu devam eder." diye konuştu.

"SINIR İHLALİ ANINDA ALGILANIYOR"

Sistemin çalışma prensibiyle ilgili de bilgi veren Ak, şöyle devam etti:

"Bu projede aydınlatmanın yanı sıra güneş enerjili bir sistem kurduk. Aydınlatma, kamera ve sensör sistemini geliştirdik. Sensörler sayesinde bir sınır ihlali algılandığı anda kameralar o bölgeye dönüş yapıyor ve görüntüyü harekat merkezi ve ilgili karakola aktarıyor. Bununla birlikte anlık olarak koordinatlar da belirtiliyor ve bu şekilde söz konusu unsur hızlı bir şekilde yakalanıyor. 40 kilometrelik sınırın güvenliği 90 kamerayla sağlanıyor. Sınırı tamamen görüntüleyebiliyor ve orada neler olup bittiğinden haberdar olabiliyoruz. Bu da askerimizin harekat kabiliyetine katkı sağlıyor. İnşallah bu sistemlerle sınırlarımız ve ülkemiz daha güvenli hale gelecek."

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da ilçenin Suriye'de yaşanan gelişmelerden çok fazla etkilendiğine dikkati çekerek, bu anlamda sınırın güvenli hale getirilmesinin kendilerini çok sevindirdiğini anlattı.

Önceden Tel Abyad'dan hem terör hem de farklı maksatlarla Türkiye'ye kaçak girişler olduğunu öne süren Ayhan, "Artık sınırımıza beton duvarlar örüldü. Bu sayede kolay kolay geçiş olmuyor. Ayrıca ilçemiz sınırında uygulanan Akıllı Sınır Güvenlik Sistemi sayesinde de bölgenin daha güvenli hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Allah hükümetimizden razı olsun." dedi.

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