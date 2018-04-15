Suriye halkına yönelik olsa karşı çıkarız

Bakan Çavuşoğlu, “Doğru ile yanlışı iyi ayırt etmek gerekiyor. Müdahale rejime yönelikti. Burada Suriye halkı ve Suriye'ye yönelik bir müdahale olsa biz buna karşı çıkarız. Kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik müdahaledir. Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve 1 milyon insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Daha önce kimyasal silah kullandı ve cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal kullandı. Umarım sonuç odaklı olmuştur. Kimyasal silahların yapıldığı merkezlere füze ve bomba attıklarını söylediler. Sivillerle ilgili bir açıklama olmadı” diye konuştu.



KİMYASAL SİLAH ARAŞTIRILMALI

Esad rejiminin Suriye’nin başında kalmaması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bu rejim saldırılarını devam ettirirse daha büyük olaylar olur ve iş büyür. Suriye’de kaos geri gelir. Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye’yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor” dedi. Rusya'nın kimyasal silah kullanılmadığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:



“Böyle durumlarda en iyi yöntem kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştırmaktır. Maalesef Güvenlik Konseyi’nde bu fırsat kaçırıldı. Bu çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyor. Daha önce kimyasal silah kullanıldığı zamanda buradaki numunelerin Lahey’e ulaşması için destek verdik, uçak tahsisleri yaptık. Bu tür çalışmalara destek verdik. Türkiye olarak kimyasal ve nükleer silahlara karşıyız. Kimyasal silahlara yönelik araştırma şeffaf ve uzmanlığı olan kurumlar tarafından araştırmaların sahada ve laboratuvarlarda yapılması gerekiyor.”



