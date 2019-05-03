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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Sur Belediyesi'nde 145 personel işten çıkarıldı

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Sur Belediyesi'nde 145 personel işten çıkarıldı

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesine kayyum döneminde alınan 145 personel, HDP’li belediye yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi tarafından personel alımı ilanı yayımlanmıştı. Kayyum belediyesi döneminde alınan işçiler, yerel seçimlerde HDP’nin kazanması sonrası işten çıkartıldı. İşçi alımında sözleşmelerde hukuksuzluk olduğu ideasıyla işten atılan işçiler, Sur Belediyesi önünde toplanarak işlerini geri istedi.

Sur Belediyesinde personel olan Mizgin Kaçar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı mitinglerle kutlayan yönetimin 2 Mayıs’ta işlerine son verdiğini dile getirdi. Kaçar, “Sur Belediyesinde çalışıyorum. 2 Mayıs tarihinde maalesef çıkışımız verildi. Elimizde resmi sözleşmelerimiz olduğu halde, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı mitinglerle kutlayan yönetim, maalesef 2 Mayıs'ta işimize son verdi. Biz işimizi yani hakkımız olanı istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlar üniversite mezunları ve hepsi işsiz. Buradaki herkes ev geçindiriyor ve çocuk sahibi. Gerekçe olarak resmi hiçbir şey yok 145 kişinin çıkışı yapıldı” dedi.

Belediyede şoför olarak işe başlayan İlyas Öncüoğlu ise şoför olarak alındığını fakat kendilerini ağır işlerde de görevlendirdiklerini söyledi. Öncüoğlu, “Belediye normalde şoför olarak alındım, belediye el değiştirdi eş başkanlar geldiler bizim şantiyeye konuşma yaptılar. ‘Biz buraya hizmet için geldik, eğer sizin herhangi bir hatanız olursa sözleşmeyi fesih edeceğiz’ dediler. Tamam dedik, ben şoför olarak girdim beni süpürgeye, ağır işlere, ne verdilerse yaptım, sabahın 06.00'sında dediler geldik ben izin bile kullanmadım. Dün gece haber yayıldı işten kovuldunuz diye, inanmadık sabah işe geldik çıkışımızın verildiğini söylediler. Gerekçe olarak da sözleşmelerimizde hukuksuzluk olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

İşten atılanlar, kendi aralarında para toplayarak mahkeme işlemlerini başlatacaklarını kaydetti.

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