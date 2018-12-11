Şüpheli ölüm! Evli çift banyoda...
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evli çift evlerinin banyosunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde Yaşar Kasar (69) ve eşi Nurcan Kasar'dan (62) haber alamayan komşuları eve girdi.
Kasar çiftini evin banyosunda hareketsiz halde bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Görevliler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın ilk belirlemelerine göre, çift banyoda bulunan tüp gazlı şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Çiftin cesetleri incelemeler sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
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