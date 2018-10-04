Şüpheli ölüm davasında 'sahte kaymakam'a müebbet hapis talebi
Geçen yıl Tekirdağ sahilinde cansız bedenine ulaşılan Sevda G.’nin ölümü ile ilgili, iki kardeşin yargılandığı ortaya çıktı. G.'nin nişanlısı olduğunu öne süren Halil Yıldız ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle, diğer kardeş Bülent Yıldız ise suç delillerini gizlemekle suçlanıyor. Kendisini çevresindekilere, ‘eski kaymakam’ olarak tanıttığı ifade edilen Halil Yıldız, “Sevda G. ile evlenme hazırlığı yapıyorduk. İntihar ettiğini düşünüyorum” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Gül’ün ölümü sonrası telefonları dinlemeye alınan iki kardeş şüpheli konuşmaları ise dava dosyasına girdi.
19 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan Sevda G. (41), bir süredir Halil Yıldız (45) ile birlikteydi. Halil Yıldız’ın ifadesine göre, nişanlı olan çift evlilik hazırlığı yapıyordu. En son 2 Ocak 2017 günü ikili buluştu. Yıldız ifadesinde, G. ile işlerini hallettikten sonra, Yıldız’ın Tekirdağ Altınova Mahalle’sindeki evine döndü. 3 Ocak günü ise, bir temizlik işçisi deniz kenarında cansız yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Sahile gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri ise, cesedin Sevda G.'ye ait olduğunu tespit etti.
POLİSE UZUN SÜRE YANIT VERMEDİ
Şüpheli ölüme ilişkin, savcılığın talimatı ile polis harekete geçti. Polis ekipleri, G.'nin ailesine ulaştı ve birlikte olduğu Halil Yıldız’ın izini sürdü. Polisin telefonla aradığı Yıldız, uzun süre aramalara yanıt vermedi. 3 Ocak günü saat 16.00 sıralarında polis ekipleri, Yıldız’a ait olan otomobili tesadüfen gördü. Bu esnada Yıldız polis ekiplerinin yanına geldi.
Halil Yıldız, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
ŞÜPHELİ TELEFON KONUŞMALARI
G.'nin ölümü ile ilgili Halil Yıldız ve kardeşi Bülent Yıldız’ın ifadeleri alındı. Savcılık, şüphelilerin çelişkili ilk ifadeleri sonrası dinleme kararı aldırdı. Sulh ceza hâkimliği, 3 ay süre ile Yıldız kardeşlerin telefonlarını dinlemeye aldı. Telefon konuşmalarında, iki kardeşin şüpheli konuşmaları tespit edildi. Şüpheli bulunan 5 ayrı konuşmada Halil Yıldız’ın, kardeşine sürekli, polislerin ifade alması durumunda ne söylemesi gerektiği tespit edildi.
Sevda G.'nin cansıs bedeni deniz kenarında bulundu.
SABAH SAATLERİNDE ARAÇ DEVRİ
İlk ifadesinde, Sevda G.'nin 2 Ocak akşamı saat 22’ye kadar evinde olduğunu anlatan Halil Yıldız; G.'nin, evine gitmek üzere yanından ayrıldığını anlattı. G.'yi, sabah 04.00’e kadar aradığını öne süren Yıldız, 3 Ocak günü saat 11.50’de G.'nin adına kayıtlı otomobilin noterden satışını yaptı. Kayıtlara göre, Yıldız, 2016 yılı sonunda aldığı otomobili Sevda G. adına kaydetti. G.'nin cesedinin bulunduğu sıralarda ise otomobil, Yıldız’ın kardeşi, Bülent Yıldız’a devredildi. Yıldız, söz konusu satışı, G.'den daha önce aldığı vekâletle yaptığını belirtti. İki kardeş, söz konusu devir işleminin, aralarındaki takas nedeni ile yapıldığını anlattı.
'KASTEN ÖLDÜRME' İLE SUÇLANIYOR
Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Meltem Arısoy, şüpheli olarak soruşturulan iki kardeşin yanı sıra, Sevda G.'nin babası, kardeşi ve kızı ile yakınlarının da ifadelerini aldı. Savcılık, G.'nin nişanlısı Halil Yıldız ile kardeşi hakkında geçen Aralık ayında dava açtı. Halil Yıldız ‘kasten öldürme’ ile suçlanırken, Bülent Yıldız ise ‘Suç delillerini gizleme ve yok etmekle’ suçlanıyor.
İKİ KARDEŞ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İki kardeşin yargılamasına Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Üçüncü celsesi geride kalan davanın bir sonraki duruşması Kasım ayında yapılacak. Tutuksuz yargılanan Yıldız kardeşler ise, yargılama esnasında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Halil Yıldız, G. ile evlilik hazırlığı yaptığını, intihar etmiş olabileceğini belirtiyor. Dava dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre, Halil Yıldız çevredeki kişilere kendisini, eski kaymakam olarak tanıttı.
'SEVDA KAYIPKEN OTOMOBİLİN DEVRİ YAPILDI'
Mağdur ailenin avukatı olarak dosyayı takip eden Av. Pınar Bayram, “Dosya çelişkilerle dolu… Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Sevda G.’nin ölüm sebebi boğulma… Ancak, boğulmanın sebebi ve nasıl olduğuna dair bir incelemeye gidilmemiş. Ki, G.'nin cesedinin bulunduğu sahilde, başka bir kişiye ait daha ayakkabı izi var. Öte yandan, kızının beyanına göre Sevda G. sudan ve denizden çok korkan biri. Cesedin bulunduğu yer, birlikte olduğu sanığın evine oldukça yakın. Sanık iki kardeş arasındaki şüphe uyandıran konuşmalar dosyada mevcut. G.'nin kayıp olduğu esnada otomobilin devri yapılıyor. Devri alan kişi otomobilin plakasını dahi bilmiyor. Yine G.'nin otopsisinde, vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar ve morluklar tespit edildi. Sanık Halil Yıldız sabaha kadar, Sevda G'yi aradığını söylese de, telefonun GPRS kaydı, evde olduğunu gösteriyor.”
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