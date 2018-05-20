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    Şüpheli aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı

    AA
    20.05.2018 - 20:04 | Son Güncelleme:

    Adana'da, şüphe üzerine takibe aldıkları kamyonetin sürücüsünün ani manevrası sonucu kaza yapan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde bir kamyoneti şüphe üzerine takibe aldı.

    Kamyonet sürücüsünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

    Bu sırada kamyonet sürücüsünün ani manevra yapması sonucu motosikletli yunus ekibi kamyonete arkadan çarptı. 

    SÜRÜCÜ KAÇTI

    Kazada motosikleti kullanan polis memuru Necmettin Yavuz ile diğer polis memuru Batuhan Bozkurt yaralandı.

    Kaza yapan ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Yaralı polislerden durumu ağır olan Yavuz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Bozkurt ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
    Polis ekipleri, kamyonetiyle kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

     

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