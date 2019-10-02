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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Şüphe üzerine durduruldular, suç makinesi çıktılar!

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Şüphe üzerine durduruldular, suç makinesi çıktılar!

İstanbul Esenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yürüten Güven Timleri Ekipleri şüphelendikleri 2 kişiyi yolda gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken yapılan incelemelerde hırsızlık olayları yanında şüphelilerin 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin daire veya işyeri kiralamak amacıyla özellikle yaşlı kişilerle anlaşma sağladıktan sonra, kapora olarak sahte 500 euro vererek "Yanımızda TL cinsinden para yok. Bu paranın değeri fazla. Kapora için çok. Siz bize elinizde ne kadar varsa verin, cüzi miktarda kapora vermiş olalım" diyerek gerçek para üstü aldıkları ortaya çıktı. Anlaşma esnasında şüphelilerden birinin iş yeri sahibini oyarken diğerinin de iş yeri sahibinin çantasından cüzdan ve paraları çaldıkları da öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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