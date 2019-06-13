Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu | 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu | 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
GeriGündem Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu | 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu | 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buldu | 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun 13 Haziran tarihli sonuçları belli oldu. 7 haftadır devreden Süper Loto'da 22 milyon 527 bin TL sahibini buldu. Dev ikramiye Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine çıktı. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 608 hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'nun 13 Haziran tarihli sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar...

Süper Loto'nun 13 Haziran 2019 tarihli sonuçları, noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından açıklandı. Saat 21:15'te yapılan çekiliş ile Süper Loto oyununun 608'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Süper Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden vatandaşların erişimine açıldı. Şans oyunu meraklılarının oynadığı Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devretmişti. Peki, 7 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.

13 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Saat 21.15'te MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto canlı çekilişi yapıldı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Loto'nun 13 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

14,18,20,38,41,50

Süper Lotoda dev ikramiye sahibini buldu | 13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35'er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şok ayrıntılar ortaya çıktı
Kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı
Oto galerici dehşet saçtı! Vurdu, acil servise bırakıp kaçtı
İki aile birbirine girdi... Gelinin annesini öldürdüler