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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Süper Loto’da 8. Devir gerçekleşti – Büyük ikramiye tutarı dudak uçuklattı

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Süper Loto’da 8. Devir gerçekleşti – Büyük ikramiye tutarı dudak uçuklattı

Süper Loto oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının her perşembe günü büyük bir heyecanla beklediği Süper Loto’da 6 bilen bir kez daha çıkmayınca büyük ikramiye 8. Kez devretti. Büyük ikramiye tutarı dudak uçuklattı. İşte, 8 Ağustos tarihli Süper Loto sonuçları

8 Ağustos tarihli Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oldu, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden de paylaşıldı.

Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.

 

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