Süper Loto’da 4’ncü devir- 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları
Süper Loto’nun 625. Hafta çekilişi 10 Ekim Perşembe günü gerçekleşti. Her hafta perşembe günleri yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti. 5 bilen 59 kişi ise 11.201,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi. İşte, 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları
Şans oyunu tutkunlarının büyük bir ilgi gösterdiği Süper Loto'da büyük ikramiye bir kez daha devretti. Canlı yayında açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:
6 bilen kişi sayısı :4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.203.893,31 TL
5 bilen kişi sayısı :59 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.201,45 TL
4 bilen kişi sayısı :3.685 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195,25 TL
3 bilen kişi sayısı : 78.188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,45 TL
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