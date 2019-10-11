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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Süper Loto’da 4’ncü devir- 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları

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Süper Loto’da 4’ncü devir- 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları

Süper Loto’nun 625. Hafta çekilişi 10 Ekim Perşembe günü gerçekleşti. Her hafta perşembe günleri yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti. 5 bilen 59 kişi ise 11.201,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi. İşte, 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları

Şans oyunu tutkunlarının büyük bir ilgi gösterdiği Süper Loto'da büyük ikramiye bir kez daha devretti. Canlı yayında açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, 10 Ekim tarihli Süper Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:

6 bilen kişi sayısı :4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.203.893,31 TL
5 bilen kişi sayısı :59 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.201,45 TL
4 bilen kişi sayısı :3.685 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195,25 TL
3 bilen kişi sayısı : 78.188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,45 TL

 

 

 

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