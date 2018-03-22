Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 22 Mart Süper loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 22 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen iki kişi 1 milyon 894 bin 678 lira 55'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 49 kişi 12 bin 547 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlilerin kuponlarını, Samsun'un İlkadım ve İzmir'in Torbalı ilçelerinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 6 milyon 204 bin 500 lira 55 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 975 bin 816 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.

3, 7, 8, 38, 49, 53





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 15 Mart 2018 tarihli 543. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve 1 milyon 813 bin 328 liralık büyük ikramiye haftaya devretti.

15 Mart 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 05 - 20 - 22 - 31 - 40 - 47

Öte yandan çekilişte 5 bilen 72 kişi 7 bin 837 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 236 kişi 187 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 kişi de 15 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.