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    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 5 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz haftayla birlikte 7. devrini gerçekleştiren Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon TL'ye ulaşmıştı. Süper Loto'da bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve 8. kez devir gerçekleşti. Büyük ikramiye böylelikle 18 milyon TL'ye kadar ulaştı. İşte, 5 Temmuz süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto geçtiğimiz hafta tam 7. kez devretmişti. bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Süper Loto 8. kez devretti. Büyük ikramiye 18 milyon TL'ye ulaştı. Haftaya Süper Loto'da büyük bir heyecan olması bekleniyor.

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 5 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 8. kez 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

    Çekilişte, 4 milyon 97 bin 637 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 955 bin 869 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 613 lira 43 kuruş kamuya aktarıldı.

    2, 6, 8, 25, 31, 44

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 5 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde yedinci kez 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 211 bin 453 lira 71 kuruş devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 98 kişi 9 bin 158 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 686 kişi 144 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 115 bin 222 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

    Çekilişte, 3 milyon 525 bin 923 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 544 bin 894 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 424 bin 617 lira 31 kuruş kamuya aktarıldı.

    SÜPER.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜPER LOTO HAKKINDA

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

    Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

     

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