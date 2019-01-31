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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

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31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 31 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları açıklandı. Her hafta büyük heyecan yaratan ve yüksek ikramiye dağıtmasıyla ünlenen Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 31 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. 

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı. 

10, 13, 30, 31, 48, 50

31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira 26 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 511 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 654 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 104 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 878 bin 309 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 50 bin 911 lira 85 kuruş kamuya aktarıldı.

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