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    26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... Büyük ikramiye 3 milyon TL'yi aştı!

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 21:18 | Son Güncelleme:

    Süper Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve çekiliş tamamlandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle belirlendi. Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve ikramiye 2. kez devrederek 3.499.067,56 TL'ye yükseldi. İşte, 26 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan şanslı rakamları belli oldu. Her perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan bu hafta da çıkmadı ve Süper Loto 2. kez devretti. İşte, 26 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş, 3 bilen 71 bin 320 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

    Devreden çekilişte, 2 milyon 221 bin 360 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 817 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 520 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

    8, 18, 19, 30, 33, 45

    26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... Büyük ikramiye 3 milyon TLyi aştı

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmadı, devreden ikramiye tutarı 1.681.587,43 TL oldu. 5 bilen 50 kişi, 10 bin 463 lira 30 kuruş, 4 bilen 2 bin 684 kişi, 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi ise 15 lira 95 kuruş kazandı.

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    SÜPER LOTO KURALLARI

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

    Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Etiketler: süper loto sonuçları , 26 Nisan Süper Loto , Milli Piyango , SeoHaber , NoMobil , gündem
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