24 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 3 milyonu aştı!

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi bulunamadı. Böylelikle büyük ikramiye 2. kez devretmiş oldu. İşte, 24 Mayıs Süper Loto sonuçları.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 112 bin 585 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 526 bin 591 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 853 bin 570 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

6, 11, 34, 40, 49, 50





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 493 bin 56 lira 41 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 733 kişi 183 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 204 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 1 milyon 824 bin 844 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 318 bin 381 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 311 lira 21 kuruş kamuya aktarılacak.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.