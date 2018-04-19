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    Süper Loto sonuçları açıklandı... 19 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birilikte açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu haftanın kazanan şanslı numaraları belirlendi. Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 19 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak edilmeye başlandı. Peki, 19 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    1, 12, 28, 30, 39, 45 

    Süper Loto sonuçları açıklandı... 19 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Geçen hafta büyük ikramiye bir kişiye çıkarken, 2 haftalık devir sona erdi. Geçen hafta çıkan numaralar: 05 25 29 36 47 51. 5 bilen 67 kişi, 9 bin 661 lira 20 kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi, 174 lira 45 kuruş alırken, 3 bilen 80 bin 124 kişi, 15 Türk Lirası ikramiye sahibi oldu.

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    SÜPER LOTO KURALLARI

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

    Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Etiketler: süper loto sonuçları , milli piyango , SeoHaber , NoMobil , gündem
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