Süper Loto devretti ikramiye 12 milyon TL'ye katlandı! 30 Ocak Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan canlı kuranın ardından ilan edildi. 641. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar saat 21:15'ten sonra erişime açıldı. İlgi gören şans oyununda, Süper Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşlar şimdi Süper Loto'da hangi numaraların çıktığını öğrenmek istiyor. Süper Loto sorgulama ekranı aracılığı ile ikramiye tutarları görüntülenecek. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 30 Ocak 2020 Süper Loto sorgulama ekranı ve MPİ Süper Loto sonuçlarına göre bu haftanın şanslı numaraları.

SÜPER LOTO DEVRETTİ, İKRAMİYE 12 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 9 bin 199'ar lira, 4 bilen 4 bin 242 kişi 169'ar lira, 3 bilen 83 bin 712 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

30 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

30 Ocak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SÜPER LOTO SONUÇ VE İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949'ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168'er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.