Süper Loto çekilişi saat kaçta başlıyor? Süper Loto ikramiyesi nereden alınır?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenenlen şans oyunlarından biri olan Süper Loto bu akşam saat kaçta çekilecek sorusu vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yerini alıyor. Her hafta düzenli olarak oynana Süper Loto oyununda çekiliş saati merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor?
Süper Loto'nun 12 Eylül'de yapılan çekilişte kazandıran numaraları 07-22-38-39-53-54 olmuş, 6 bilen bir kişi Gaziantep/Şehitkamil'den kuponunu yatırmıştı. Şimdi gözler bu haftaki çekilişe çevrildi. Peki Süper Loto'nun bu akşam ki çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'te gerçekleştirilecek.
Süper Loto oyununun özellikleri nedir?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto ikramiyesi nereden alınır?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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