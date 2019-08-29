Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama
Süper Loto'nun 29 Ağustos tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 619. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
Süper Loto oyununun 619'ncu hafta çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şubesindeki merkezinde, noter huzurunda tamamlandı. Haftalardır devreden Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla, bu hafta da şans oyunu tutkunları Süper Loto'ya büyük ilgi gösterdi. İşte, merakla beklenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar...
29 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto oyununun 29 Ağustos tarihli çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 619'ncu hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
3-8-13-21-42-45
MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA
SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Süper Loto'nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.
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