Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama
GeriGündem Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.08.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama

Süper Loto'nun 29 Ağustos tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 619. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

Süper Loto oyununun 619'ncu hafta çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şubesindeki merkezinde, noter huzurunda tamamlandı. Haftalardır devreden Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla, bu hafta da şans oyunu tutkunları Süper Loto'ya büyük ilgi gösterdi. İşte, merakla beklenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar...

29 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 29 Ağustos tarihli çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 619'ncu hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

3-8-13-21-42-45

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı Milli Piyango 29 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama

MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Süper Loto'nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK şokta! Çok çarpıcı anlar! Jandarma görüntüleri yayınladı...
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
Ortalık karıştı! Bir polis bıçaklandı, 3 bekçi darbedildi