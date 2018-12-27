Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 27 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 27 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 27 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
16, 24, 38, 39, 44, 48
BU HAFTA SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 584'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.
Kurumun internet sitesinden alınan bilgiye göre bu hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 numarayı da doğru tahmin eden çıkmadı, 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 8 bin 26 lira 40 kuruş, 4 bilen 145 lira 95 kuruş, 3 bilen de 13 lira 65 kuruş ikramiye alacak.
SÜPER LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle