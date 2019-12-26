Süper Loto 636'ncı hafta çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ 26 Aralık 2019 Süper Loto ikramiye sorgulama

Şans oyunu müdavimlerinin her hafta ilgi gösterdiği Süper Loto'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Noter huzurunda tamamlanan canlı Süper Loto çekilişi sonrası, bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesinden erişime açıldı. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, 636'ncı hafta Süper Loto çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar...

MPİ tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta vatandaşları zengin olma hayaline kavuşturan Süper Loto'da bu hafta şu numaralar çıktı:

3-31-37-43-51-53

SÜPER LOTO İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.