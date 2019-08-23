Süper Loto 22 Ağustos çekiliş sonucu yayımlandı: Bir talihli 36 milyonun sahibi oldu
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, bir kişinin yüzünü güldürdü. 9 haftadır devreden şans oyununda, 36 milyon 524 bin 373 liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 141 kişi ise 10 bin 47 lira almaya hak kazandı. İşte, Süper Loto'nun 22 Ağustos tarihli çekiliş sonuçları ve dağıtılan ikramiye tutarı hakkında detaylar
Milli Piyango İdaresi'nin 618. hafta Süper Loto çekilişi, canlı yayınla noter huzurunda gerçekleşti. Çekilişte, 36 milyon 524 bin 373 liralık Süper Loto büyük ikramiyesi, İstanbul Bakırköy'e gitti. 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Kazandıran numaralar ise 10-17-36-37-53-54 olarak açıklandı.
Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto oyununun geçtiğimiz hafta gerçekleşen 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretmişti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazanmıştı
Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtılmış.Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarılmıştı.
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