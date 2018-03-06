Süper babaanne

SAKIN VAZGEÇMEYİN

Anne ve babası ile iletişimi kesilen torununu düştüğü uyuşturucu batağından çekip çıkaran Hacer Ş., ona iş buldu ve yeniden hayata tutunmasını sağladı. Torun S.Ş. (29) de uyuşturucu için sattığı evinin eşyalarını çalışarak kazandığı parayla babaannesine geri aldı.



EŞYALAR YOK OLDU

Torununun uyuşturucuya arkadaş ortamında başladığını fark ettiğinde yıkıldığını söyleyen Hacer Ş. herkese örnek olacak öyküsünü Hürriyet ile paylaştı. Bu tür sorunlarla boğuşanlara, “Çocuğunuzdan, torununuzdan sakın vazgeçmeyin. Onlar çok değerli” diye seslenen Hacer Ş. şunları söyledi:



“Diğer bir oğlumdan bir torunum daha var ama o Almanya’da. O bundan da beter. Hapislerde yatıyor çıkıyor, o satıcı bir de. 1997’de bir kez Almanya’ya gitmiştim. Gece polis geldi kapıya. Gelini kaldırdım yatağından. Gittik gördük ki hapiste. Türkiye’ye geldikten sonra torunum S.Ş. ailesiyle ilişkisi bozuk olduğu için benimle yaşamaya başladı. Evdeki bazı eşyalar yok oldu bu arada. Şüphelendim. Jelatin kağıdına bir şey döküyor kokluyordu. Kavga çıkarmadım hiç. Evden gitmesin diye uğraştım. Çok çaresizdim.



BAŞKANDAN YARDIM İSTEDİM

Sonra çıktım gittim Veysel Tiryaki’nin (Altındağ Belediye Başkanı) kapısına. Oturduğu evin önüne gittim. Soğuk. Kış sonuydu. Orada beklerken, şoförü yanıma geldi. ‘Niye bekliyorsun teyze’ diye sorunca, ‘Benim bir torunum var. Kötü şeylere alıştı. Başkanımla konuşacağım’ dedim. Arabaya binerken Başkan’a kağıdı verdim. Torunuma yardım etti. Tedavi ettirdi. İş buldu. Artık torunum temiz. Allah razı olsun. Şimdi kız bakıyoruz. Evlenir inşallah.”





YILIN İLK 2 AYINDA 24 BİN OPERASYON

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede 2018 yılının ilk iki aylık bilançosunu açıkladı. Buna göre, ocak ve şubat aylarında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 24 bin operasyonda, gözaltına alınan 33 bin 533 kişi adliyeye sevk edildi, 3 bin 823 kişi tutuklandı. / ANKARA



