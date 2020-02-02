Süper Ay nedir? Süper Ay ne zaman gerçekleşecek?

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Dolunay her 29.5 günde bir gerçekleşir ve Ay'ın Güneş ışınları tarafından tamamen aydınlatıldığı zamandır. Dünya doğrudan Güneş ve Ay arasında hizalandığında ortaya çıkar.



Kar Ayı olarak da bilinen ilk Süper Ay, 9 Şubat'ta göklerimize lütuf edecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlenebilecek.



SÜPER AY EN İYİ NASIL İZLENİR?

Ay doğduğunda, narin bir portakal rengini alır, sararır ve sonra gökyüzüne yükseldikçe, parlak, beyaz bir küre haline gelir. Gökyüzünün yüksek olduğu zamanlardan daha büyük görünüyor çünkü insan beyni ağaçlar, binalar ve dağlar gibi diğer nesnelerle çevrili olduklarında daha büyük şeyler algılıyor. İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak önemli.