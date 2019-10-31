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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sümbülün yenileri

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Sümbülün yenileri

Adana ve Bolu kırsalında Anadolu’ya özgü iki yeni sümbül türü keşfedildi. Sümbülleri bilim dünyasına tanıtan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Eker, birine oğlu ‘Pamir Yiğit’in, diğerine ise annesi ‘Fatma’ ile yeğeni ‘Ceren’in isimlerini verdi. Yenileriyle Türkiye’de bulunan sümbül türü 45’e yükseldi.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı’nda görevli olan Doç. Dr. İsmail Eker, ‘Anadolu’daki sümbül türlerinin sınıflandırılması’ araştırması kapsamında 2006 yılında Bolu Abant dağları çevresinde yeni bir sümbül türünü keşfetti. Eker, yeni türün diğer sümbül türleriyle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak için uzun bir çalışma yürüttü. Sonra sümbüle oğlu Pamir Yiğit’in ismini verdi.

LİTERATÜRE GEÇTİ

Aynı proje kapsamında çalışmalarına devam eden Eker, 2018’de kardeşiyle birlikte Adana’nın Tufanbeyli ilçesinin kırsalında arazi çalışmasında kardeşinin uyarısı üzerine yeni bir sümbül türüne daha denk geldi. Topladığı örnekleri laboratuvar ortamında inceleyen Eker, yeni bir tür olduğunu gördü. Keşfettiği sümbüle de annesi ‘Fatma’ ile yeğeni ‘Ceren’in isimlerini verdi. Eker’in iki yeni sümbülle ilgili makaleleri bitki sistematiği alanında saygın olan ‘Phytotaxa’ adlı dergide yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Böylece keşfedilen yeni türler ‘Muscari Pamiryigidii Eker (Yiğit Sümbülü)’ ile ‘Muscari Fatmacereniae Eker (Ceren Sümbülü)’ isimleriyle literatüre geçti.

30’U ANADOLU’DA

Yaklaşık 15 yıldır Türkiye’nin doğal sümbül türleri üzerinde çalışan Eker, şunları söyledi: “Aslında biz bitki araştırmacılarının asıl işi yeni tür bulmaktan ziyade ya belli bir coğrafyadaki bitki türlerinin envanterini ya da belli bir bitki grubu içerisinde türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyarak türlerin sınırlarını belirlemek. Bu çalışmalarımız sırasında bazen tesadüfen bazen de yenilerinin bulunabileceği hissiyle hareket ederiz. Bir türün keşfi ilk günkü arazi çalışmasında olabileceği gibi yıllarca sürebilir. Türkiye bitki çeşitliliği açısından son derece zengin bir ülke. Hatta Ortadoğu ve Avrupa ülkelerden daha zengin. Bu durum sümbül türleri için de geçerli. Bilim dünyasına tanıttığımız son iki sümbülden sonra Türkiye’de bulunan sümbül türü 45’e yükseldi. Bu türlerden 30’u Anadolu’ya özgü. Sümbülller özellikle peyzaj alanında olmak üzere süs bitkisi olarak rağbet görüyor.”

 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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