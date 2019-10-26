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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)
26.10.2019 - 18:01, Son Güncelleme:

Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara buldular

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Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara buldular

HAKKARİ'de bir grup dağcı, Sümbül Dağı'nda yeni bir mağara buldu. Dağcılar, sarkıt, dikit ve sütunlarıyla hayranlık uyandıran mağaraya girip, bol bol fotoğraf çekti.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 11 dağcı, Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıktaki bin 650 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacına önceki gün doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Araçlarla Depin noktasına kadar giden dağcılar, buradan bin 250 rakımda yürüyüşe başladı. Yaklaşık iki saatlik tırmanışın ardından dağcılar, yeni bir mağara buldu. Teknik malzemeleriyle oldukça derin olan mağaraya giren dağcılar, içeride sarkıt, dikit ve sütunlarla karşılaştı. İki bölümden oluşan mağara, sahip olduğu görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

CİSAD Başkanı ve Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, bu güzellikte bir mağaranın Hakkari'de lik kez keşfedildiğini belirtti. Ertunç, mağarada 300 metre ilerledikten sonra nefes alıp vermede sorunlar yaşayan 6 kişinin geri döndüğünü, 5 kişinin ise içeride 4 saat 15 dakika keşif yaptığını belirtti. Mağaranın içinden bol bol fotoğraf çektiklerini belirten Naci Ertunç, şunları söyledi:

"CİSAD'a üye dağcılar olarak son 2 yıldır dağcılık sporuyla beraber, Hakkari'de ilginç mağaraları araştırarak, keşif yapmaktayız. Sümbül Dağı'nda mağaraların olduğunu biliyorduk. Ancak bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmiyorduk. Daha evvel Şemdinli- Derecik-Balkaya bölgesinde Rüzgar Mağarası ile Hakkari merkez bağlı Geçimli- Uryetan Mağarası'ndan çok daha güzel bir görüntüye sahip olan Sümbül Dağı yamaçlarında yeni bir mağara keşfettik. Sarkıtlar ve sütunlardan çok daha geniş çaplı ve muhteşem görüntüleriyle zengin olan mağara görülmeğe değer bir yer. Bu mağarayı geniş çapta tanıtmak için sık sık faaliyet yapacağız."

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