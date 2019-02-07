Sülün Osman reklam filmimiz engellendi
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim kampanyası için hazırladıkları ‘Sülün Osman’ (Ünlü dolandırıcı Osman Ziya Sülün) temalı reklam filmlerinin sinema salonlarındaki gösteriminin engellendiğini savundu.
Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
NEDEN ALINDILAR Kİ
“Sülün Osman bugünün değil dünün adamı, neden alınıyorlar ki? Baskı kurdular, reklam ajanslarına reklamımızı kaldırttılar. Bu reklam filmimizin sinema salonlarında gösterimi konusunda anlaşmıştık. Filmlerden önce gösterilmeye başlanmıştı. Ama hükümet bastırdı, reklam filmini kaldırdılar. Halbuki kimseye parti olarak atıfta bulunmuyordu. Herhalde hatırlatıyor, öyle bir hatırlatma ki, zorla, tehdit ederek kaldırıyorlar. Biz seçmeni etkilemek için bu filmi hazırlatmıştık ama seçmenden çok AK Parti etkilenmiş. Şimdi yerine yeni bir klip hazırlıyoruz.
‘BİP’ DESEN CEZA
Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olarak konuştuğunda ağzınızdan ‘bip’ diye bir şey çıksa cezalandırıyorlar, parti başkanı olarak konuştuğunda da cumhurbaşkanı gibi değerlendirilip yine cezalandırılıyor. Rakibi yok Cumhurbaşkanı’nın, o yüzden rakipsiz. Güreşirken hile bile yapsa hakemler ona müdahale edemiyor.
SEDAT PEKER’İN SÖZLERİ
(Sedat Peker) Bu cesareti ‘Cumhur İttifakı’ndan alıyor. Beka meselesi diyerek silahlanmadan söz ediliyor. Seçime giderken böyle bir hava oluşturulmaz, aslında bu havada seçim olmaz. Türkiye hukuk devleti güya, Allah yardımcımız olsun. Türkiye’nin beka sorunu yok. Hükümetin FETÖ ile mücadele politikaları da çok eksik ve aksak.”
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