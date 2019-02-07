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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sülün Osman reklam filmimiz engellendi

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Sülün Osman reklam filmimiz engellendi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim kampanyası için hazırladıkları ‘Sülün Osman’ (Ünlü dolandırıcı Osman Ziya Sülün) temalı reklam filmlerinin sinema salonlarındaki gösteriminin engellendiğini savundu.

Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

NEDEN ALINDILAR Kİ

“Sülün Osman bugünün değil dünün adamı, neden alınıyorlar ki? Baskı kurdular, reklam ajanslarına reklamımızı kaldırttılar. Bu reklam filmimizin sinema salonlarında gösterimi konusunda anlaşmıştık. Filmlerden önce gösterilmeye başlanmıştı. Ama hükümet bastırdı, reklam filmini kaldırdılar. Halbuki kimseye parti olarak atıfta bulunmuyordu. Herhalde hatırlatıyor, öyle bir hatırlatma ki, zorla, tehdit ederek kaldırıyorlar. Biz seçmeni etkilemek için bu filmi hazırlatmıştık ama seçmenden çok AK Parti etkilenmiş. Şimdi yerine yeni bir klip hazırlıyoruz.

‘BİP’ DESEN CEZA

Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olarak konuştuğunda ağzınızdan ‘bip’ diye bir şey çıksa cezalandırıyorlar, parti başkanı olarak konuştuğunda da cumhurbaşkanı gibi değerlendirilip yine cezalandırılıyor. Rakibi yok Cumhurbaşkanı’nın, o yüzden rakipsiz. Güreşirken hile bile yapsa hakemler ona müdahale edemiyor.

SEDAT PEKER’İN SÖZLERİ

(Sedat Peker) Bu cesareti ‘Cumhur İttifakı’ndan alıyor. Beka meselesi diyerek silahlanmadan söz ediliyor. Seçime giderken böyle bir hava oluşturulmaz, aslında bu havada seçim olmaz. Türkiye hukuk devleti güya, Allah yardımcımız olsun. Türkiye’nin beka sorunu yok. Hükümetin FETÖ ile mücadele politikaları da çok eksik ve aksak.” 

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