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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL-Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)
26.07.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntü

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Sultangazi'de yürekleri ağza getiren görüntü

İstanbul, Sultangazi'de iki farklı noktada çekilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Yolda drift yapan ve damper kapağından moloz ve taşların yola savrulduğu 2 hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

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  • Sultangazide yürekleri ağza getiren görüntü
  • Sultangazide yürekleri ağza getiren görüntü
  • Sultangazide yürekleri ağza getiren görüntü
  • Sultangazide yürekleri ağza getiren görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hafriyat kamyonlarının tehlikesine maruz kalan ilçelerden biri olan Sultangazi'de kaydedilen iki farklı görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nun Sultangazi tarafında devam eden tünel çalışmaları ve ilçede bulunan taş ocaklarına giden güzergahları kullanan hafriyat kamyonların trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. 

HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT

Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun 'drift' yaptığı anlar, bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda drift diye tabir edilen hareketi yapmaya başladı.

Hafriyat kamyonun dorsesi bir sağa, bir sola doğru kayarken sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Bununla da yetinmeyen sürücü, drift yaparak önündeki araçları solladı. 

HAFRİYAT KAMYONUNDAN DÖKÜLEN MOLOZLAR, KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Cep telefonu ile kaydettiği bir başka kamyonunun açık olan damper kapağıngörüntüde ise, seyir halindeki hafriyat kamyonundan dökülen taşlar, kazaya davetiye çıkardı. 

Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda seyir halindeki hafriyat dan taş ve molozlar yola savruldu. Dökülen taş ve molozlar arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. O anları kaydeden sürücü de, hafriyat kamyonu sürücüsüne "döke döke gidiyorsun" diyerek tepki gösterdi. 

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hafriyat kamyonlarının sık kullandığı güzergah havadan da görüntülendi. Sultangazi'deki güzergahları havadan görüntülenen hafriyat kamyonlarının branda şartına uymadıkları görüldü. Brandasız trafikte ilerleyen hafriyat kamyonlarının yaydığı tozda görüntülere yansıdı.

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