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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
06.07.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Sultangazi'de şaşırtan olay

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Sultangazi'de şaşırtan olay

SULTANGAZİ'de alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında filmleri aratmayan olay yaşandı. Vinç ile iş yerindeki makinelerinin çıkarıldığını gören kişinin şikayeti üzerine polis alarma geçti. Polisi karşısında gören 5 kişinin hırsız olmadığı ifadeleri alınınca ortaya çıktı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıldır atıl durumda olan, içinde hammadde üretiminde kullanılan makinelerin bulunduğu iş yerinin bulunduğu sokağa vinç ve kamyonla gelen 6 kişi, çevredekilerin dikkatini çekti.

Bu kişilerden biri, anahtarla işyerinin kapısını açarak olay yerinden ayrıldı. Kamyonetin işyerine girdiğini, vinç yardımıyla içeride bulunan makinelerin araca yüklendiğini gören çevredekiler, işyeri sahibi Battal Çoşkuner ile kardeşi Hanifi Çoşkuner'e haber verdi. Kısa sürede işyerine gelen Çoşkuner kardeşler, gördükleri manzara karşısında kısa süreli şok yaşadılar.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa giriş, çıkışları kapatıldı. İçeri giren ekipler bir makinenin vinç yardımıyla kamyonete yüklendiğini gördü. İçeride bulunan 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. 

POLİS SOKAĞA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATTI

Kamyonet sürücüsü İrfan K., emniyetteki ifadesinde konuyla alakasının olmadığını, Tahsin Y., adlı kişinin kendisini çağırdığını söyledi. İrfan K., Tahsin Y.'nin 45 bin TL karşılığında içeride bulunan bir makineyi Cihangir K.'yı sattığını, kendisinin de yapılan anlaşma doğrultusunda işyerine geldiğini, işyerinin Tahsin Y.'ye ait olduğunu bildiğini ifade etti.

Gözaltına alınan vinç kiralama şirketinin çalışanları ise, Serdal H., adlı kişinin kendisini mal sahibi olarak tanıttığını, atıl durumdaki dükkanın temizlenmesi gerektiğini, kendilerinin de bu sebeple makineyi aldıklarını söylediler.

Gözaltına alınan kamyon şoförü ve vinç kiralama şirketi çalışanlarının, yaşananlardan habersiz oldukları anlaşıldı. Bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

"BU RESMEN YAĞMALAMA"

İşyerinde kiracı olduklarını belirten Battal Çoşkuner, yaşanan olayın sorumlusu olarak dükkan sahibinin oğlunu Serdal H.'yi suçladı. Daha öncede Serdal H.'nin aynı yöntemle dükkanda bulunan hammadde ve hammadde yan sanayi ürünleri çaldığını öne süren Çoşkuner, "Bana 'işyerinde soygun yapılıyor' diye telefon geldi.

Makineleri vince yüklerken şikayetimiz üzerine polisler geldi. 5 kişi gözaltına alındı. İşyerim talan edildi. Dükkan sahibinin oğlu tarafından yapıldığı söyleniyor. 2-3 milyona yakın bir zararım var.

Daha öncede böyle yapmışlardı. Bizde hukuki yollardan şikayetçi olmuştuk. Alacağı varsa gider hukuken hakkını arar. Sokaktaki diğer esnaflar da işyerlerini kapatıp gittikten sonra vinçle gelmişler. Çok malım çalındı, zarardayım. Adalet yerini bulacak.

Mülk sahibinin benden 20-30 bin TL bir alacağı var. Gelip 3 milyonluk malımı götürüyor. Hepsinin faturası var, belgeleri var. Burası bir işyeri. 200 bin TL karşılığında bir başkasına benim makinemi satıyor. Bu resmen yağmalama" diye konuştu.

"BU KANUNSUZLUKTUR"

Hanifi Çoşkuner ise, "Burası benim ağabeyimin işyeriydi. Bize 'sizin dükkanınızı soyuyorlar' diye bir haber geldi. Bizde apar topar geldik. Gençler buradaydı. Hiç hakları olmamasına rağmen, dükkana girmişler. Vinçle gelmişler. Alacak verecek meselesinden ziyade ne kadar böyle bir durum olsa dahi onların böyle hakkı yok.

Vinci çağıracaksın, 300 bin TL'lik bir malı hurdacıyı satacaksın. Bu kanunsuzluktur. Bizde kanuni yoldan haklarımızı arayacağız. İçeride polis 4-5 kişiyi gözaltına aldı. Asıl bunu yapanın yakalanmasını bekliyoruz.

Kaçmış. Vinci kiralamışlar, kamyonları kiralamışlar. Burada ham madde üretiliyordu. Daha önce de içeride bulunan bir kısım ham madde ve hammadde yan sanayisi olan ürünleri götürmüşler. Nereden bakarsanız 30 ton hammadde götürmüşler.

Aynı zamanda yine kanunsuz bir şekilde davrandıkları için karşı taraf ile devam eden bir mahkememiz var. Biz hukukta haklarımızı aramamıza rağmen, hukuku hiçe sayarak kapıyı patlatmışlar ve içeride bulunan makineleri çalmaya çalışmışlar" dedi.

"YAŞADIKLARIMIZ TÜRK FİLMİ GİBİYDİ"

Vinç kiralama şirketi çalışanı İrfan K, yaşadıklarını Yeşilçam filmlerine benzetti. İrfan K, "Biz burada bulunan makinelerin çıkartılacağına dair pazarlık yaptık ve anlaştık. Akşam saat 20.00'da da geldik.

Adamlar anahtarlarla işyerinin kapısını açtı. Şüphe uyandıracak bir durum söz konusu değildi. Girdik içeri ve makinelerin birisini yükledik, gönderdik. Onun peşine makine sahipleri geldi.

'Bizim makinelerimizi nereye götürüyorsunuz?' diye sordu. Bizim yaşadığımız Türk film gibiydi yani. Bir anda polisler geldi. 'Ne yapıyorsunuz, bekleyin' deyince bir tuhaf olduk. Onlarda artık o kadar alışmışlar ki bu duruma, Allah'tan anlayışla karşıladılar.

Çünkü benzer olaylar sık sık yaşanıyor. İfademizi verdikten sonra serbest bırakıldık. 3 saattir boş boş uğraşıyoruz. Para da kazanamadık. Sağlık olsun" dedi.

Şikayet üzerine dükkan sahibinin oğlu Serdal H. aranıyor.

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