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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sultanbeyli’de 50 hak sahibine tapu dağıttı

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Sultanbeyli’de 50 hak sahibine tapu dağıttı

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün seçim çalışmalarını Sultanbeyli ilçesinde sürdürdü. Sabah kahvaltısında ilçenin yöre dernekleri yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, Sultanbeyli’nin tapu sorunu çözdüklerini, en kısa sürede 20 bin tapu dağıtılacağını söyledi.

GEÇ OLDU AMA...

Binali Yıldırım daha sonra Sultanbeyli Mülkiyet Ofisi’ni ziyaret etti. Yıldırım burada temsili olarak 50 hak sahibine tapu dağıttı. Yıldım, Sultanbeyli’nin tapu sorunuyla ilgili, “Bu kadar büyüyen bir ilçenin tabi ki sorunları olacak. Sorunları torunlara bırakmamak... Hep böyle çalıştık. Halının altına süpürmemek. Bazıları geç oldu. Sonunda geç oldu ama nerede azim var, orada çözüm var” dedi.

Sultanbeyli’de 50 hak sahibine tapu dağıttı

ATMASYON YOK BİZDE

“Atmasyon yok bizde. Hayal tacirliği yapmıyoruz” diyen Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde gençlik dairesi kurulacağını söyledi. Yıldırım, “Gençlere, ‘fikir sizden, sermaye bizden’ diye bir projemiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gençler için ayrı bir daire kurulacak. Gençler şimdi bilgisayara çok yatkın. Çok güzel fikirleri var. O fikirleri biz, zaman kaybından kurtarıp katma değere, zenginliğe dönüştürmek istiyoruz. Sermaye yok. Sermaye akıl. Akıl sermayesiyle bugün dünyanın en büyük şirketleri yazılım şirketleri. Öyle makine yap, motor yap, otomobil yap... Bunları artık herkes yapıyor. Bunlar çok para kazandırmıyor. Akıl teri para kazandırıyor” diye konuştu.

İMAM HATİPLİLERDEN DAVET

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe başkanlığının karşısındaki Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri, buradan ayrılırken Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundu. Binali Yıldırım da öğrencilere el salladı. Öğrenciler cama astıkları kâğıtlarla Yıldırım’ı sınıflarına davet etti.

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