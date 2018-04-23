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    Süleyman Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

    İHA
    23.04.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim devlete yanlış yapmışsa dünyanın öteki ucunda da bedelini öder. Biz nasıl suçluları iade ediyorsak anlaşmamız olan ülkeler de bize iade etmeli" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

     

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    Etiketler: Süleyman Soylu , Adil Öksüz , FETÖ , gündem
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