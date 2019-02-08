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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
08.02.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili acı haberi duyurdu...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında "Şu ana kadar ilk andaki süratiyle hızıyla aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Hafif sağanağın, kurtarma çalışmalarını yavaşlatıcı bir engeli söz konusu değil. İnşallah yaklaşık arkadan üçüncü kattayız, ön taraftan da iki ve üçüncü katları arkadaşlarımız çalışıyorlar.

İnanıyoruz ki, göçük altında kalanları oradan çıkartmayı umut ediyoruz. Bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan da milletimizin dualarını bekliyoruz.

Ailelerimize sürekli bilgi veriyoruz. Gösterdikleri metanete, sabra şükran duyuyoruz. Burada aileler ile yakın olanlara bazı haberleri sürekli olarak ailelere iletmeleri fayda değil. Onları üzen bir durum ortaya koyuyor.

Kendilerine bütün detaylarıyla birlikte anlatılıyor. Ama nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bir takım telefonlar, mesajlar, haberler oluşuyor. Onun için onları tanıyanlardan, mümkün olduğu ölçüler içerisinde kaynağı belli olmayan şeyleri aktarmamalarını rica ediyoruz.

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ? SORUŞTURMADA BİR GELİŞME VAR MI? GÖZALTI VAR MI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız geniş bir soruşturma yapıyor. Dün gece hep beraber bir araya geldik. Ve durum değerlendirmesi yaptık. Şu anda söylenen hiçbir şey doğru değil. Şu anda başsavcılığın yaptığı bir yapım anına, menşeine, kim tarafından yapıldı, nasıl yapıldı, kim tarafından teknik sorumluluğun alındığı ve ondan önceki gün binadan malzeme alınarak onarım tespitlerinin, onarım sonuçlarına yönelik adımlar atıldığına var. Kolonların kesilmesi kesilmemesi, aynı zamanda diğer ortaya konulanların hemen hemen tepsinin tevatür olduğunu ve bu konuda netleşmiş bilgilerin tamamının yapılacak açıklamaya kadar hiçbir karşılığı olmadığını söylemek isterim.

Doğal olarak hepimiz “acaba kolonları kesilmiş mi” diye sorusu bizim de aklımıza geliyor. Fakat bu kesildiği veya kesilmediği anlamına gelmiyor. Biz net olmayan hiçbir bilgiyi basınımızla ve kamuoyumuzla paylaşmıyoruz.

Şunu, hem bu olayda yakınlarını kaybeden veya yakınların başucunda bulunanlar bilmelidirler ki bu olayın sorumlusu kimse cezasını bulacaktır.

BAKAN SELÇUK: GÖÇÜK ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da açıklamasında “Göçük altında kalan vatandaşlarımıza ulaşabilmeye çalışıyoruz. Biz de bütün vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmesi konusunda bütün yardımları gösteriyoruz. İnşallah hastanedeki vatandaşlarımıza da ziyarete gideceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

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