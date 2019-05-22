Şule Çet’te ikinci rapor: ‘Boynu kırılıp ölmüş olabilir’
Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin ek Adli Tıp raporunda ihtimaller arasında ‘ölümün boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş ve kısa bir süre sonra (yarım saat içinde) yüksekten atılmış olabileceği’ de sayıldı.
ANKARA’da 29 Mayıs 2018 günü bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüne ilişkin dava dosyasına yeni bir rapor girdi. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca hazırlanıp Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 26 Nisan tarihli ek raporda, Çet’in boynundaki kırıkla ilgili ihtimaller arasına ‘ölmeden önce meydana gelmiş olabileceği’ de eklendi. Raporda özetle şu ifadeler yer aldı:
ADLİ TAHKİKAT VURGUSU
“Kişinin vücudunda tespit edilen hyoid kemik kırığı dahil travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile husullerinin mümkün olduğu; sorulduğu üzere kişide tespit edilen hyoid kemik kırığının boyna bası sonucu da meydana gelmiş olabileceği cihetle kişinin ölümünün boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş ve kısa bir süre sonra (yarım saat içinde) yüksekten atılmış olabileceği gibi, kişinin yüksekten düşme nedeniyle oluşan ağır genel beden travmasına bağlı yaygın vücut kemik kırıkları ile birlikte iç organ harabiyeti, büyük damar laserasyonu ve yaygın yumuşak doku zedelenmesi sonucu da ölümün meydana gelmiş olabileceği; Ancak tüm vücutta ağır genel beden travması bulguları olması nedeniyle düşme öncesi ayrıca travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme eylemi öncesinde kişinin boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu ölümünün meydana gelip gelmediğinin mevcut verilerle tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı...”
Raporda, Çet’in kalçasındaki izlere ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:
İNSAN ISIRIK İZİ DEĞİL
“Otopsi fotoğraflarının kurulda Adli Diş Hekimi Dr. Hüseyin Afşin’in katılımıyla yapılan incelenmesinde; bu yaralanmanın insan ısırığı olduğuna dair güven derecesini gösteren ABFO koşullarına göre insan ısırık izi olmadığı, insan dişleri yaralanmayı yaratmadığı olarak değerlendirildiği...”
Raporda, mahkemenin diğer sorularının ise kurulun çalışma alanına girmediği gerekçesiyle adli dosyanın fiziki olarak 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildiği belirtildi.
‘DEPRESYON DUYGUSU YOK’
DAVA dosyasına Çet Ailesi’nin aldırdığı bilimsel rapor da girdi. Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, Doç. Dr. Neşe Direk Tecirli ve Doç. Dr Özgür Can tarafından düzenlenen raporda, “Tüm bu eylemler ve Çağatay Aksu ile yaptığı yazışmalarda ifade ettiği iş bulup maddi sorunlarını çözmesi durumunda sorunlarının çözülmüş olacağına dair ifadeleri, sorunlarına rağmen mücadele etmeyi sürdürdüğünü, Şule Çet’in intihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığını ve sorun çözme becerisinin olduğunu göstermektedir” denildi.
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