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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
06.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Şule Çet davasında ikinci adli tıp raporu açıklandı

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Şule Çet davasında ikinci adli tıp raporu açıklandı

ANKARA'da, plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) tırnaklarında bulunan, sanık Berk Akand'a ait DNA profilinin nasıl transfer olduğu Adli Tıp Kurumu raporunda belirlenemedi. Raporda, transferin basit bir el sıkışma veya boğuşma sırasında da gerçekleşmiş olabileceği ancak dosyadaki bulgulara göre bunun ayrımının yapılamadığı belirtildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, ikinci Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) avukatlarının talebini kabul eden mahkemenin kararı üzerine Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor, dava dosyasına girdi.

BULGULARA GÖRE AYRIM YAPILAMADI

Raporda, Şule Çet'in sağ el 3 ve 4'üncü parmak tırnaklarındaki DNA örneklerinin, sanıklardan Berk Akand'ın DNA profili ile aynı olduğu ancak sanığa ait DNA miktarının çok düşük olduğunun belirlendiği belirtildi.

Raporda, "DNA'nın bulunduğu yer ve miktarı dikkate alındığında sanık Berk Akand'ın maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışması, ayrıca sanığın savunmasında belirttiği gibi maktulün daha önce telefon, bilgisayar tuşlarına dokunması, ya da müzik eşliğinde maktulün elinde tutarak, halay çekmesi ve Şule'nin sanığın elindeki jelibon paketini alması şeklindeki aktivitelerin bir veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde Berk Akand'a ait DNA, Şule Çet'e transfer olabilir.

Ayrıca herhangi bir şekilde karşılıklı boğuşma ya da bir mücadelenin meydana gelmiş olması halinde de transfer olabilir. Ancak dosyadaki mevcut bulgulara göre bu ayrımın yapılamadığı mütalaa olunur" denildi.

PSA SIVISI POZİTİF

Raporda ayrıca Şule Çet'in anal bölgesinden alınan PSA sıvısının (spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) da pozitif çıktığı belirtilerek, "Anal bölgeden elde edilen maserasyon sıvısı eğer bir cinsel birliktelik olmuş ise 48 saate kadar tespit edilebilir.

Ancak PSA'nın sadece seminal sıvıda bulunmadığı, kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabildiği, sadece PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip, gerçekleşmediğinin söylenemeyeceği mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazadaki inceleme tamamlandı
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