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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şule Çet davası: Dudak okuma uzmanı aranıyor

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Şule Çet davası: Dudak okuma uzmanı aranıyor

Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada, TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bünyelerinde dudak okuma uzmanı bulunmadığını bildirmesi üzerine mahkeme bu kez Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdı. Mahkeme ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu 5’inci İhtisas Kurulu’na da yazı yazarak, selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışma, halay çekilmesi sırasında sanık Berk Akand’ın DNA örneklerinin maktulün tırnak örneklerinde çıkıp çıkmayacağı hususlarına ilişkin görüş sordu.

ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme, olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar vermişti. 

Şule Çet davası: Dudak okuma uzmanı aranıyor

Berk Akand - Çağatay Aksu

TRT VE EGM’DEN OLUMSUZ YANIT

Davaya bakan Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi bu kapsamda TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını sordu. Ancak dosyaya gelen yanıtlarda, ‘dudak okuma’ konusunda uzman bilirkişi bulunmadığı bildirildi.
Mahkeme bunun üzerine işitme ve konuşma engellilere yönelik eğitim veren okullarda bu konuda uzman bulunabileceği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı yazdı. 24 Temmuz tarihli yazı şöyle:

MAHKEMEDEN MEB’E ‘UZMAN’ SORUSU

“Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında kasten öldürme, cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı suçlarından açılan kamu davasının mahkememizde görülen duruşma ara kararı uyarınca, işbu kamu davasında olay yeri kamera görüntülerini içeren CD’ye kayıtlı görüntülerin dudak okuma konusundan uzman bilirkişiye verilerek, yapabildiği takdirde taraflar arasında geçen konuşmaların çözümü yaptırılacağından, kurumunuzda dudak okuma konusundan uzman olan görevlilerin bulunup bulunmadığı hususunun ivedilikle mahkememize bildirilmesi rica olunur.”

PSA SIVISI KAÇ SAAT VÜCUTTA KALIR?

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu, dosyaya ilişkin 26 Nisan’da hazırladığı raporu mahkemeye sunmuştu. Mahkeme DNA ve PSA’ya ilişkin olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu 5’inci İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Mahkeme 19 Temmuz’da İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı’na yazdığı yazıda şunları belirtti: “Maktul Şule Çet’in anal bölgesinde alınan örneklerde PSA sıvısının kaç saat süreyle vücutta kalacağı, PSA sıvısının içinde meni olması halinde ne kadar sürede öleceği, PSA sıvısı çıktığı halde niçin meni örneği çıkmadığı, eser miktarda PSA sıvısı çıktığına göre ilişki olmuşsa ne kadar süre önce olduğunun tespit edilebildiği takdirde bu hususta rapor düzenlenerek gönderilmesi istenmiş olmakla ilgili hususların İstanbul 5’inci İhtisas Kurulu’nca değerlendirileceği bildirildiğinden İstanbul 5’inci İhtisas Kurulu’nca rapor düzenlenebilmesi için mahkememize ait dosya yazımız ekinde gönderilip olup istenilen hususlar hakkında rapor düzenlenerek, mahkememize gönderilmesi rica olunur.”

HALAY ÇEKERKEN DNA GEÇER Mİ?

ŞULE Çet davasına bakan mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yazdığı yazıda şu talepte bulundu:

“Maktul Şule Çet’in sağ el 3 ve 4’üncü parmak tırnaklarından sanık Berk Akand’a ait DNA örnekleri çıktığından, sanık Berk’in maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışma ile sanık Berk’in DNA örneklerinin maktulün tırnak örneklerinden çıkıp çıkmayacağı, ayrıca gerek sanık Berk’in savunmasında gerekse müdafilerin beyanlarından bildirdikleri gibi maktulün daha önce dokunduğu telefon, bilgisayar tuşları gibi, yine sanığın savunmasında geçtiği gibi müzik eşliğinde maktulün elinden tutarak halay çekmesi şeklinde eylemler sonucu ve sanık Berk’in jelibon paketini açamadığı, ağzı ile bu paketi zorladığı ancak yine açamadığı, bunun üzerine maktul Şule’nin paketi aldığı husususun da dikkate alınarak maktulün bunlara eliyle dokunması halinde sanık Berk’in DNA örneklerinin maktulün tırnak örneklerinden çıkıp çıkmayacağı ya da maktulün tırnaklarındaki sanık Berk’e ait DNA örneğinin boğuşma ve mücadele sonucundan mı çıktığı hususunda rapor düzenlenmesi rica olunur.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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