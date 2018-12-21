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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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SAMSUN (İHA)
21.12.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Sular yükseldi! Mahalleden geriye sadece ikisi kaldı…

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Samsun'un Bafra ilçesinde 27 yıl önce Kızılırmak Nehri üzerine kurulan barajla Boğazkaya Mahallesi'ndeki evler ve cami sular altında kaldı. Baraj suları bir tek cami minaresi ve 7 asırlık çınarın dallarını aşamadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1991 yılında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi’ndeki 200 civarındaki ev sular altında kaldı. Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek şey, caminin minaresi ve asırlık çınarın dalları oldu. Barajın yapıldığı ilk yıllarda köylüler, batık caminin minaresine kablo uzatıp hoparlör takarak ezan okumuşlardı. Daha sonra yeni caminin yapılmasıyla ezan yeni camiden okunmaya başlandı. Eskiden canlı ve diğer köylerin merkezi konumunda bulunan mahalle camisinin yanında bir de çınar ağacı bulunuyordu. Mahalle sakinlerinin 750 yıllık olduğunu söyledikleri çınar ağacı da baraj suları altında kaldı. Suyun yüzeyindeki çınar ağacının dallarını bir kişi odun yapmak için kesti. Su altında kalmasına ve dallarının kesilmesine rağmen çürümeyen su yüzeyinde kalan çınarın dalları hala kuşlara konaklama imkanı sağlıyor.

"HATIRALARIMIZ SUYA GÖMÜLDÜ, MİNAREYE BAKINCA HATIRALARIMIZ CANLANIYOR"

Su altında kalmadan Boğazkaya Mahallesi Camisi’ndeki camide imamlık yapan Mehmet Kocabaş, "Boğazkayalıyım. 1973 yılında buraya imam olarak atandım. 1980’e kadar burada görev yaptım. Daha sonra başka yerlerde imamlık yaptım. Camimiz 1936 yılında yapılmıştı. Burası çok eski bir yerleşim yeri. Baraj yapıldıktan sonra köyümüz iki üç mahalleye bölündü. Her mahallede bir cami var. Su altında kalan camimiz 400 kişilikti. Yanında Kur’an kursu vardı. Bütün hatıralarımız suya gömülmüş olduğundan mahzunluk yaşadık, üzüldük. Fakat şimdi buradan minareye bakınca hatıralarımız tazeleniyor. Caminin yanında bir de çınar ağacı vardı. Çınar ağacının dalları duruyordu. Bir kişi odun amaçlı gitmiş dalları suyun yüzeyinden kesmiş. Ama dalların yine belli kısımları su yüzeyinde duruyor. Martılar, kuşlar o dallara konuyor. Onu da o şekilde görünce üzülüyoruz. Keşke o ağacı da kurtarabilseydik" dedi.

Sular yükseldi Mahalleden geriye sadece ikisi kaldı…

"İNSAN RÜYA GÖRSE BİLE ESKİ KÖYÜNDE GÖRÜYOR"

Su altında kalmadan mahallelerinin çok büyük olduğunu söyleyen mahalle bakkalı Efrahim Orta,"Eskiden namazlarımızı orada kılardık. Şimdi minareye bakınca insan ister istemez üzülüyoruz. Burada anılarımız var. İnsan rüya görse bile eski köyünde görüyor. Bir de çınar ağacı vardı. Su azaldı mı dalları görülüyor" diye konuştu.

Sular yükseldi Mahalleden geriye sadece ikisi kaldı…


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