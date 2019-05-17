Sular ne zaman gelecek? İSKİ duyuru paylaştı
İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Başakşehir, K.Çekmece, Ümraniye ve Şile ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek? İşte, 17 Mayıs tarihli su kesintisi programı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan çalışmalar nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-17 12:35:56.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Kanarya Mah,Fevzi Çakmak Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-17 11:29:47.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Armağan Evler Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-17 12:04:40.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şile
Etkilenen Mahalleler
:
Ağva Merkez Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-17 12:42:27.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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