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    Sular ne zaman gelecek? İkitelli ve Küçükçekmece'de su kesintisi

    Hürriyet Haber
    09.04.2018 - 20:40 | Son Güncelleme:

    Sular ne zaman gelecek sorusu, İkitelli, Halkalı, Küçükçekmece civarında ikamet eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. 2 kesintinin gerçekleşeceği bölgede, belirlenen mahallelerde ilk kesinti 19.00, ikinci kesinti ise 24.00'da sona erecek. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek? İşte, İstanbul İkitelli, Halkalı isale hattında meydana gelen kesintinin ardından araştırılan sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

    Su kesintisi, Küçükçekmece, Halkalı bölgesinde ikamet eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun İSKİ'den yapılan duyuruya göre cevabı;

    İlk kesinti; Halkalı Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 9 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 19:00 saatleri arasında 9 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kanarya, Kartaltepe, Kemal Paşa, Halkalı Merkez, Sultan Murat, Söğütlüçeşme Yenimahalle, İstasyon, İnönü ve Tevfikbey Mahalleleri.

    İkinci su kesintisi; İkitelli-Halkalı İsale Hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 9 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 24:00 saatleri arasında 14 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Atakent, Atatürk ve Mehmet Akif Mahalleleri.

    İlçe:Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb,Ziya Gökalp Mah
    Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:9.4.2018 - 09:52
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb,Ziya Gökalp Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:9.4.2018 - 11:39
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Beykoz
    Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:9.4.2018 - 09:48
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler:Mevlana Mah,Kazım Karabekir Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:9.4.2018 - 19:14
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2018 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:Soğütlüçeşme Mah,Sultanmurat Mah,İstasyon Mah,Kemalpasa Mah,Yeşilova Mah,İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Yenimahalle,Kanarya Mah,Cennet Mah,Cumhuriyet Mah,Kartaltepe Mah,Beşyol Mah,Gültepe Mah,Halkalı Merkez Mah,Fevzi Çakmak Mah
    Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:9.4.2018 - 09:52
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah,Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
    Açıklama:İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:9.4.2018 - 10:14
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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