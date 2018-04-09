Sular ne zaman gelecek? İkitelli ve Küçükçekmece'de su kesintisi

Su kesintisi, Küçükçekmece, Halkalı bölgesinde ikamet eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun İSKİ'den yapılan duyuruya göre cevabı;

İlk kesinti; Halkalı Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 9 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 19:00 saatleri arasında 9 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kanarya, Kartaltepe, Kemal Paşa, Halkalı Merkez, Sultan Murat, Söğütlüçeşme Yenimahalle, İstasyon, İnönü ve Tevfikbey Mahalleleri.

İkinci su kesintisi; İkitelli-Halkalı İsale Hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 9 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 24:00 saatleri arasında 14 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Atakent, Atatürk ve Mehmet Akif Mahalleleri.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb,Ziya Gökalp Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 9.4.2018 - 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb,Ziya Gökalp Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 9.4.2018 - 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 9.4.2018 - 09:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah,Kazım Karabekir Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 9.4.2018 - 19:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.4.2018 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Soğütlüçeşme Mah,Sultanmurat Mah,İstasyon Mah,Kemalpasa Mah,Yeşilova Mah,İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Yenimahalle,Kanarya Mah,Cennet Mah,Cumhuriyet Mah,Kartaltepe Mah,Beşyol Mah,Gültepe Mah,Halkalı Merkez Mah,Fevzi Çakmak Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezindeki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 9.4.2018 - 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.