Sular ne zaman gelecek? 6 Ağustos İSKİ su kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 6 Ağustos Salı günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su alamayacak bölgeler arasında; Bahçelievler, Başakşehir, Eyüpsultan ve Şişli yer alıyor. İşte, 6 Ağustos 2019 İSKİ kesinti programı...
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-06 12:58:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-06 14:09:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-06 14:13:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-06 14:12:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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