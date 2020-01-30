Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak İSKİ su kesintisi
30 Ocak Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. İşte, 30 Ocak 2020 ilçe ilçe İSKİ su kesinti listesi...
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan ilçelerdeki vatandaşlar ise araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 09:18:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 10:06:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 10:49:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 09:48:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 11:13:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 11:37:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 10:11:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 10:00:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çiftlikköy Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-30 13:15:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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