Sular ne zaman gelecek? 24 Haziran İSKİ su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer ve Ümraniye'nin bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne zamana kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ 24 Haziran tarihli su kesintisi programını internet üzerinden paylaştı. Programa göre, 24 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-24 09:44:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Necip Fazıl Kısakürek Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-24 10:15:01.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler
:
Safa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-24 08:48:10.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Maden Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-23 22:42:42.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
İstiklal Mah,Yenişehir Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-24 09:32:58.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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