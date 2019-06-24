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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 24 Haziran İSKİ su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 24 Haziran İSKİ su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer ve Ümraniye'nin bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne zamana kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?

İSKİ 24 Haziran tarihli su kesintisi programını internet üzerinden paylaştı. Programa göre, 24 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-24 09:44:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Necip Fazıl Kısakürek Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-24 10:15:01.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler

:

Safa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-24 08:48:10.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Maden Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-23 22:42:42.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

İstiklal Mah,Yenişehir Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-06-24 09:32:58.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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