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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 23 Nisan tarihli su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 23 Nisan tarihli su kesintisi programı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden su kesintileri haberleri gelmeye devam ediyor. Su kesintisi yaşanan ilçelerden biri de İstanbul oldu. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak, sular ne zaman gelecek? İşte 23 Nisan tarihli su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak İstanbul ilçelerini duyurdu. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün en uzun su kesintisi Kağıthane’de yaşanacak. 22 Nisan’da başlayan su kesintisi 23 Nisan saat 20.00’a kadar devam edecek. Peki, başka hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Fatih Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-23 09:28:59.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
 

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-23 09:38:36.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Fikirtepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-23 09:16:57.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Hürriyet Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-22 14:34:16.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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