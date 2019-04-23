Sular ne zaman gelecek? 23 Nisan tarihli su kesintisi programı
Türkiye’nin farklı bölgelerinden su kesintileri haberleri gelmeye devam ediyor. Su kesintisi yaşanan ilçelerden biri de İstanbul oldu. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak, sular ne zaman gelecek? İşte 23 Nisan tarihli su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak İstanbul ilçelerini duyurdu. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün en uzun su kesintisi Kağıthane’de yaşanacak. 22 Nisan’da başlayan su kesintisi 23 Nisan saat 20.00’a kadar devam edecek. Peki, başka hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Fatih Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-23 09:28:59.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-23 09:38:36.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Fikirtepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-23 09:16:57.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın:
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Hürriyet Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-22 14:34:16.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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