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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.07.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Şükran Kodalak kimdir?

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Şükran Kodalak kimdir?

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık, bakan yardımcılıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Şükran Kodalak Cumhurbaşkanı kararlarıyla Rekabet Kurulu üyeliğine atandı. Bu önemli gelişmenin ardından vatandaşlar, Şükran Kodalak'ın kim olduğunu ve kariyerini öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. Peki, Şükran Kodalak kimdir?

Şükran Kodalak'ın kim olduğu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarının ardından merak konusu oldu. Yeni kararname ile birlikte Rekabet Kurulu üyesi olan Şükran Kodalak'ın biyografisi günün en çok merak edilenlerinden oldu. İşte, Şükran Kodalak hakkında merak edilen detaylar…

ŞÜKRAN KODALAK KİMDİR?

1969 yılı Ünye doğumlu olan Şükran Kodalak, 1986 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesi, devamında 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1986-1991 ve 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığında değişik illerde hemşire olarak görev ifa etti.

2006 yılında Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavında dereceye girerek avukat kadrosuna atandı ve akabinde Bakanlık Merkez Hukuk Müşavirliğine görevlendirildi. Mayıs 2011 tarihinde Hukuk Müşavirliği kadrosuna ve 2012 yılında Bakanlık Müşaviri kadrosuna atandı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü işlemlerine karşı Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili işlemlerin takip ve koordinatörlüğünü yürüttü.

Ağustos 2016 tarihinde Daire Başkanı oldu. 04.10.2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2016/9261 sayılı Kararı ile Rekabet Kurulu üyeliğine seçildi.

Şükran Kodalak evli ve iki çocuk annesidir.

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